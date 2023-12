Tre pneumatici Michelin su misura per Alpine A290

Con una collaborazione iniziata nel 2012 con lo sviluppo della nuova A110, Alpine e Michelin sono ancora una volta fianco a fianco sul progetto della futura A290. L'auto sportiva elettrica e compatta della casa di Dieppe, potrà infatti pneumatici realizzarti appositamente da Michelin, con scanalature specifiche. "Dopo l’A110 - ha spiegato Philippe Krief, Ceo della marca francese - Alpine rinnova la sua fiducia nei confronti di Michelin per lo sviluppo dei futuri modelli elettrici del suo 'Dream Garage', che esordirà con l’A290.

Quest’esclusiva partnership ha permesso ai team di entrambe le marche di condividere le loro competenze tecniche fin dall’inizio per ottimizzare il collegamento al suolo, lo sterzo e i sistemi di controllo del veicolo". L’A290, in particolare, disporrà di una gamma di tre pneumatici contrassegnati da abbinare ai cerchi da 19”. Michelin Pilot Sport Ev sarà lo pneumatico estivo sportivo dall’efficienza energetica ottimizzata, in grado di offrire al tempo stesso aderenza, durata e autonomia.

Michelin Pilot Sport S5 è invece lo pneumatico estivo più votato alle prestazioni, progettato per sfruttare tutto il potenziale dell’A290 su superfici tanto bagnate quanto asciutte. Michelin Pilot Alpin 5, invece, è lo pneumatico invernale con un alto livello di aderenza per affrontare tempo freddo o umido, superfici bagnate o innevate. Lo sviluppo congiunto degli pneumatici Michelin, creati appositamente per l’A290, prendono in considerazione nuovi parametri per massimizzare le prestazioni dell’auto.

Ci sono voluti due anni di sviluppo per trovare la formula più adatta all'Alpine del prossimo futuro. Gli pneumatici specifici dell’A290 offrono un’ampia gamma di prestazioni per soddisfare molte esigenze. Le scanalature esclusive e facilmente riconoscibili permettono di garantire il mantenimento delle prestazioni originali ad ogni sostituzione durante la vita del veicolo. Le stesse, saranno declinate su tutti gli pneumatici della futura gamma elettrica di Alpine.

