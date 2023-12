Problemi in Danimarca per Mercedes, accusata di falso ecologismo

Il difensore dei consumatori (ombudsman) della Danimarca ha denunciato Mercedes Benz alle autorità del paese per messaggi fuorvianti sull'ecologismo del gruppo. Lo scrive l'agenzia Bloomberg che indica come il gruppo sia accusato di greenwashing dopo aver fatto apparire le proprie auto "meno inquinanti di quanto non diano in realtà". In particolare il gruppo utilizza si autodefinisce come 'ecologico' (environmentally friendly) senza avere i requisiti per farlo e affermazioni come 'rivoluzione verde' o 'Mercedes-Benz avvia la produzione a zero emissioni' fanno apparire le auto "meno inquinanti di quanto non siano realmente". In risposta - secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg - il gruppo afferma di "prendere molto seriamente" l'indagine avviata e di essere disposto a "collaborare in pieno con l'ombudsman e le autorità".

Secondo Bloomberg ha già avuto problemi analoghi nel paese Bmw, lo storico rivale del marchio di Stoccarda.



