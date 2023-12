James Caldo rinnova con la Ferrari

È tempo di rinnovo per James Calado, uno dei 3 piloti Ferrari ufficiali che, nel 2023, ha conquistato la 24 Ore di Le Mans con la 499P nell'anno del centenario della maratona automobilistica. Il driver britannico ha firmato un nuovo contratto pluriennale, e si appresta a vivere la sua decima stagione in qualità di pilota ufficiale del cavallino rampante.

La sinergia tra Calado e la Ferrari è totale, come dimostrano i successi maturati insieme nel corso degli anni.

Infatti, al volante della 488 GTE del team AF Corse, in coppia con Pier Guidi, ha conquistato 3 titoli iridati piloti e costruttori nel Wec, in classe LMGTE Pro, nelle stagioni 2017, 2021, ed ha ottenuto due vittorie a Le Mans nella medesima classe, nel 2019 e nel 2021. In totale, nel mondiale endurance ha collezionato 68 partenze, 42 podi e 13 vittorie. La storia recente lo ha visto debuttante nel 2023, nella categoria hypercar, alternandosi al volante della 499P, con Pier Guidi e Giovinazzi, in una stagione del Wec nella quale, oltre alla vittoria a Le Mans, è salito sul terzo gradino del podio alla 6 Ore di Spa-Francorchamps, e si è classificato quarto nella classifica iridata Piloti.

"Sono orgoglioso di aver rinnovato il contratto - ha affermato Calado - insieme al cavallino rampante ho vissuto esperienze incredibili e proseguire questo percorso è straordinario. Il mio obiettivo per il futuro è quello di diventare campione del mondo con la Hypercar".

