Audi è pronta a vivere la Dakar 2024 da protagonista

Audi è pronta per la Dakar 2024, nella quale 12 prove speciali, distribuite in 14 giorni, attraverso l'Arabia Saudita per 4.727 chilometri cronometrati, ed una tappa marathon di 48 ore metteranno a dura prova gli equipaggi.



La casa dei quattro anelli rinnova la sfida con la RS Q e-tron, il primo prototipo al mondo full electric con range extender realizzato per la classe T1U della competizione. Un veicolo più potente in confronto al 2023, grazie agli attuali 389 CV, migliorato nell'assetto, nell'isolamento dell'abitacolo, con procedure di riparazione più rapide, e per il quale il range extender viene alimentato con carburante rinnovabile a base di residui vegetali privi d'impatto sulla filiera alimentare, che riduce del 60% le emissioni di CO2 rispetto all'utilizzo di un combustibile da competizione tradizionale. Per il terzo anno consecutivo, il Team Audi Sport conferma le stesse coppie di piloti e copiloti. Così, accanto a Mattias Ekström ci sarà ancora Emil Bergkvist; Stéphane Peterhansel sarà navigato da Edouard Boulanger; mentre Carlos Sainz correrà insieme a Lucas Cruz.

"Audi, ancora una volta - ha dichiarato Rolf Michl, managing director di Audi Sport GmbH e responsabile delle attività sportive internazionali del brand - si è confermata pioniere tecnologico. Abbiamo avviato un cambiamento di paradigma combinando la propulsione full electric con un range extender alimentato mediante carburante rinnovabile in maniera unica e al tempo stesso estremamente efficiente. Siamo consapevoli dei risultati raggiunti. Allo stesso tempo - conclude - guardiamo con rispetto alla Dakar 2024".



