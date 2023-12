Riaperto il ponte 'Leonardo Da Vinci' di Sasso Marconi

Dopo circa tre anni di lavori riapre il ponte Leonardo Da Vinci di Sasso Marconi (Bologna), opera che collega l'Autostrada del Sole alla Porrettana, scavalcando il fiume Reno. All'inaugurazione hanno partecipato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l'ad di Anas Aldo Isi. Si tratta di un ponte di 220 metri di lunghezza che era stato chiuso per ragioni strutturali. L'intervento, da 20 milioni, ha previsto anche l'allargamento delle banchine per permettere il passaggio in sicurezza di pedoni e ciclisti.

"Si è trattato - ha detto Isi - di un grande lavoro di squadra con operai che hanno lavorato giorno e notte. Ed è anche un'opera di alta ingegneria e innovazione che ci servirà come punto di riferimento per altri interventi strutturali". Anche secondo Bonaccini, si tratta di un'opera "che può fare scuola, anche per la velocità di realizzazione che ci ha lasciato davvero soddisfatti".

Il sindaco di Sasso Marconi Roberto Parmeggiani, sottolineando come il ponte sia un'opera importante per tutto l'Appennino, ha anche lanciato la proposta di cambiargli nome, intitolandolo a Guglielmo Marconi, del quale già il paese porta il nome, in occasione del 150/o anniversario della nascita. Il sindaco ha lanciato la proposta a Salvini, che, rispondendo, ha sostanzialmente lasciato la decisione alla comunità locale.

"Fate vobis - ha detto, con una battuta - scegliete fra Marconi e Zirkzee...", riferendosi all'attaccante olandese del Bologna che è ieri sera è stato decisivo nell'eliminazione dell'Inter dalla Coppa Italia.



