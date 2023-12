Alfa Romeo, 5-6 ottobre 2024 terza edizione dei Tribe Days

In concomitanza con gli auguri per le festività natalizie, Alfa Romeo annuncia la terza edizione dei Tribe Days, con cui il brand riunirà appassionati, collezionisti, club, e cultori della storia dell'automobile italiana sul circuito del Mugello il 5-6 Ottobre 2024. Chiunque volesse partecipare all'evento più visitare l'area dedicata sul sito Alfa Romeo. Il terzo appuntamento, che celebra la passione sportiva insita nel marchio del biscione, segue quelli andati in scena a Monza nel 2022 ed a Le Mans nel 2023, e promette un weekend che unirà alfisti di ogni generazione. Nella prima edizione, quella del 2022, che si è tenuta presso il museo di Arese ed il circuito Alfa Romeo di Balocco, in concomitanza con il GP di F1 di Monza, è stato celebrato il legame tra il brand ed il circuito brianzolo, nel centesimo anniversario dell'autodromo italiano dove Alfa Romeo ha conquistato il primo titolo di Formula 1 della storia, il 3 settembre 1950, con la GP Tipo 158 "Alfetta" di Nino Farina. La seconda edizione, invece, nel 2023, è stata un tributo ai cento anni del Quadrifoglio, che il marchio ha festeggiato a Le Mans in occasione della manifestazione "Le Mans Classic", su un circuito dove la casa del biscione trionfò per 4 anni di seguito, dal 1931 al 1934.

