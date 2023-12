Opel, un 2023 con 15 modelli elettrificati, Corsa in testa

Con le rinnovate Corsa Electric e con le nuove Corsa ibride a 48 Volt, salgono a 15 i modelli elettrificati della gamma Opel 2023 che ha come vetture di punta per sportività e immagine le Astra GSe e Sports Tourer GSe, insieme alla Grandland GSe.

Le Grand Sport electric, questo il significato dell'acronimo riservato alle macchine del Fulmine più brillanti, sono equipaggiate con uno speciale telaio con tecnologia Koni Fsd (Frequency Selective Damping) e come ibridi plug-in top di gamma con potenza di sistema fino a 221 kW/300 Cv offrono prestazioni estremamente elevate. Grazie a questa combinazione unica, il guidatore e i passeggeri dei modelli Opel GSe possono viaggiare in modo sportivo, dinamico e responsabile. All'interno, gli esclusivi sedili ad alte prestazioni GSe fanno sentire il guidatore e il passeggero anteriore completamente integrati nel veicolo.

"L'elettrificazione e l'entusiasmo di Opel - sottolineano da Russelsheim - continueranno anche il prossimo anno, quando l'attenzione si concentrerà su tre importanti traguardi. Nel 2024, Opel festeggerà i 125 anni di produzione automobilistica e offrirà almeno un modello elettrico a batteria in ogni linea di vetture, tra cui il successore di Opel Crossland e il nuovissimo Opel Grandland. In questo modo, Opel continua a guidare con coerenza il cambiamento verso l'elettromobilità. Il nuovo Opel Grandland sarà costruito nello stabilimento di Eisenach, in Turingia, in cui Stellantis sta investendo oltre 130 milioni di euro".

Come annunciato di recente, poi, anche le nuove monovolume Opel Combo Electric e Opel Zafira Electric sono in attesa dietro le quinte. Con questi veicoli spaziosi, si viaggerà più lontano con una singola carica della batteria. Il nuovo Opel Combo Electric offrirà, infatti, un'autonomia fino a 330 km (+50 km rispetto al modello precedente) e la nuova Opel Zafira Electric copre addirittura fino a 350 km (+20 km) a zero emissioni locali (dati preliminari Wltp; veicoli non ancora disponibili).

Florian Huettl, Ceo di Opel, ha dichiarato: "Stiamo rendendo la mobilità elettrica, facile ed emozionante. Solo all'Iaa Mobility abbiamo presentato tre pionieristiche anteprime mondiali: la visionaria Opel Experimental, la nuova Opel Astra Sports Tourer e la nuova Opel Corsa Electric. Abbiamo anche continuato a entrare in nuovi mercati, da ultimo l'Algeria".





