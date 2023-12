Euro 7, produttori di pneumatici chiedono a Ue regole sui dati

Dopo l'accordo Ue sui limiti alle emissioni dei pneumatici nell'ambito dei nuovi standard Euro 7, serve una proposta legislativa Ue per l'accesso ai dati di bordo degli autoveicoli. Lo chiede l'associazione europea dei produttori di pneumatici (Etrma). "L'industria europea sta già sviluppando applicazioni basate sui dati con vantaggi tangibili per la sicurezza stradale e le prestazioni ambientali", come il monitoraggio della pressione e le previsioni sulla durata e sull'usura, ha dichiarato Adam McCarthy, Segretario Generale dell'Etrma. "I veicoli che saranno immessi sul mercato nei prossimi cinque anni vengono progettati ora", ha aggiunto McCarthy. "La posta in gioco - ha concluso - è l'accesso equo ai dati di bordo, che contribuirà alla diffusione di una mobilità più ecologica e sicura in Europa".



