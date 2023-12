Corsa in auto, trapper Medy ai poliziotti 'vi umilio'

Protagonista di una corsa notturna per le vie di Bologna, quando si è fermato ha negato, con i poliziotti che lo avevano inseguito, di aver guidato lui l'auto, minacciando di filmare l'accaduto per poi pubblicarlo sui social. "Adesso vi umilio e vi faccio passare i guai fra'", le parole che il trapper Medy Cartier avrebbe rivolto agli agenti, secondo quanto riporta la Questura. È emerso che non aveva mai preso la patente per cui si è proceduto al fermo del veicolo e alle sanzioni del codice della strada. Si valuteranno eventuali denunce. Di recente, in un suo concerto improvvisato a Bologna, si sono verificati episodi di violenza.

L'inseguimento dell'auto, che procedeva a forte velocità, è della notte del 19 dicembre. Tutto ha inizio intorno a mezzanotte, quando un equipaggio del reparto prevenzione crimine, in via Irnerio, ha notato l'esplosione di fuochi pirotecnici, accesi dal centro della strada, nei pressi di un bar. Subito dopo un'auto si è allontanata in fretta verso Porta San Donato. I poliziotti si sono lanciati all'inseguimento, ma nonostante la sirena, il trapper - che era al volante - ha accelerato, passando col rosso ad un semaforo. Dopo circa 500 metri, si è fermato ed è apparso in forte stato di agitazione.

Dagli accertamenti è emerso che era destinatario anche di un avviso orale emesso dal questore il 23 giugno 2022.



