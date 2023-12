Brasile: da Camera ok a legge per lavori autostrada in Amazzonia

La Camera dei deputati del Brasile ha approvato un disegno di legge che semplifica le procedure di autorizzazione ambientale per la costruzione di un'autostrada nel cuore dell'Amazzonia considerandola "infrastruttura critica" attaccata da ambientalisti e indigeni.

Lo riferisce il quotidiano "Folha de S. Paulo". Il testo presentato dal deputato di opposizione Alberto Neto ha incassato 311 voti favorevoli e 103 contrari, tra cui il Partito dei lavoratori (Pt) del partito del presidente Luiz Inazio Lula da Silva, segnando una sconfitta politica per il governo. La legge è stata elaborata in particolare per sbloccare i lavori di pavimentazione sull'autostrada BR-319, che attraversa l'Amazzonia e collega le città di Manaus a Porto Velho. Il progetto dell'infrastruttura è bloccato da decenni a causa dell'intensa resistenza da parte di associazioni ambientaliste e organizzazioni di popoli originari secondo cui i lavori potrebbero favorire la speculazione illegale sui terreni pubblici lungo l'autostrada, come accaduto in molte occasioni in precedenza, causando un aumento della deforestazione illegale e ad un aumento del disboscamento criminale. I difensori dell'opera sostengono invece che l'autostrada è necessaria per ridurre l'isolamento dei residenti dei due stati collegati, Amazzonias e Rondônia. Il testo approvato dice che gli atti pubblici di rilascio e concessione "di piccolo e medio potenziale inquinante" relativi all'autostrada in questione "devono essere compiuti mediante procedure semplificate o mediante adesione e impegno, compresi i servizi accessori o necessari alla realizzazione delle opere dell'autostrada". Il testo è stato trasmesso al Senato per l'approvazione definitiva.





