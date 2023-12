Nuova Corsa protagonista nell'Adac Opel Electric Rally Cup

La rinnovata Opel Corsa Electric è la protagonista annunciata dell'edizione 2024 dell'Adac Opel Electric Rally Cup. La manifestazione internazionale si articolerà su otto appuntamenti internazionali, in programma da maggio a novembre 2024.

"I preparativi per la quarta stagione del Campionato - spiegano da Russelsheim - sono già in pieno svolgimento.

Numerosi giovani team si sfideranno per i punti in otto rally in cinque Paesi: internazionali, emozionanti e, soprattutto, a zero emissioni locali".

Nell'edizione 2023, vinta dall'austriaco Luca Pröglhöf, si sono affronati con successo di pubblico fino a 15 Opel Corsa Electric da 136 Cv, in otto rally svoltisi in Germania, Francia, Austria e Svizzera. Il finale di stagione ha visto la prima partecipazione di auto da rally elettriche a una tappa del FIA World Rally Championship. Il Rally dell'Europa Centrale con prove speciali in Germania, Austria e Repubblica Ceca, ha rappresentato una sfida speciale che è stata superata dalle auto della Coppa.

I risultati ottenuti quest'anno, ha chiarito Jörg Schrott, capo di Opel Motorsport, dimostrano "la forte competizione e la diversità internazionale nell'Adac Opel Electric Rally Cup, che si riflettono anche nella percezione sempre più elevata del nostro progetto all'interno e all'esterno dei confini tedeschi.

Questa terza stagione di Coppa è stata ancora più combattuta e imprevedibile delle due precedenti. Abbiamo avuto partenti da sette nazioni, i tre equipaggi femminili sono stati una grande risorsa e gli otto turni di qualifica hanno offerto tutto ciò che rende il rally così impegnativo e affascinante. Abbiamo quindi alzato l'asticella molto in alto per noi stessi per la quarta stagione ma, come sempre, siamo ancora una volta determinati a superarla".

Queste le date e le località degli appuntamenti in programma nel 2024 per l'Adac Opel Electric Rally Cup "powered by GSe".

- Adac Rallye Sulingen (Germania), 3-4 maggio - Ele Rally, Eindhoven (Olanda), 24-25 maggio - Rallye Vosges Grand-Est, Gérardmer (Francia), 15-16 giugno - Weiz Rally (Austria), 12-13 luglio - Adac Rallye Stemweder Berg, Lübbecke (Germania), 9-10 agosto - Rallye Mont-Blanc Morzine (Francia), 6-7 settembre - Rallye Coeur de France, Vendôme (Francia), 28-29 settembre - Rally dell'Europa Centrale, Passau (Germania, Austria, Repubblica Ceca), 31 ottobre-3 novembre.

