Mazda: al museo di Augusta anche la 121 Goldy

Presso il Mazda Classic Automobile Museum Frey di Augusta, in Germania, è presente anche una 121 "Goldy" limited edition, donata da una coppia tedesca del Nordreno-Vestfalia nel 2022, e realizzata in collaborazione con Haribo, in appena 1000 esemplari per i mercati tedesco, austriaco e svizzero. Tra le caratteristiche di questa serie speciale, messa in palio per promozione in una lotteria organizzata da Haribo, da cui proviene anche l'esemplare del museo, spiccano la verniciatura in giallo dorato, tesa a ricordare il tema delle famose caramelle Haribo Gold Bears; il volante Momo, con un orsetto Haribo dorato sul mozzo; la tendina del lunotto posteriore con un variopinto orsetto gommoso; ed un set di copriruota con l'orso Haribo. Inoltre, al momento della consegna, queste vetture venivano fornite di 100 sacchetti di caramelle Haribo Gold Bears e di un grande orsetto di peluche.

Le sue forme simpatiche offrivano tanto spazio interno agli occupanti, mentre, a livello meccanico, anche la Goldy era equipaggiata con lo stesso motore quattro cilindri a benzina da 1,3 litri delle 121 "convenzionali". Questa unità, dalla potenza di 72 CV, le consentiva di raggiungere i 155 km/h, accelerando da 0 a 100 km/h in 11,4 secondi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA