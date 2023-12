In monopattino e contromano sulla tangenziale di Bologna

Viaggiava in monopattino sulla tangenziale di Bologna, tra l'altro contromano, lungo la corsia di emergenza. A notare la scena è stata, verso le 8 di questa mattina e in carreggiata nord, in direzione Casalecchio di Reno, una pattuglia della polizia locale, che è intervenuto bloccando il mezzo all'altezza dell'uscita 6. Alla guida c'era un 29enne, che è stato identificato. Il monopattino è risultato avere le caratteristiche costruttive regolari, ma il conducente ha ricevuto una serie di sanzioni: oltre alla circolazione con monopattino su strada non consentita, anche per la circolazione contromano su strada divisa in carreggiate separate, per non aver regolato la velocità e avere arrecato pericolo e disordine alla circolazione e infine per l'assenza di avvisatore acustico sul mezzo. L'ammontare delle multe è di poco superiore ai 500 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA