Fs italiane porta Telepass in Stazione Centrale

Il servizio di pagamento del parcheggio con Telepass è arrivato anche in Stazione Centrale a Milano, al Parcheggio CM7 in via Ferrante Aporti e al Parcheggio P2 in Piazza Duca D'Aosta, in collaborazione con Fs Park (già Metropark), società del Polo Urbano del gruppo FS Italiane che gestisce il servizio di sosta. Queste strutture "si aggiungono agli oltre 300 parcheggi negli aeroporti, stazioni, ospedali, centri urbani e fiere su tutto il territorio italiano dove il servizio è già attivo. Nello scenario attuale, la sfida di Telepass è offrire una rete di servizi che diano alle persone la possibilità di muoversi in libertà, in modo integrato, sicuro e sostenibile" commenta Aldo Agostinelli, Chief Consumer and Marketing Officer di Telepass. "I parcheggi di FS Italiane ricoprono un ruolo fondamentale nella transizione verso un nuovo modello di mobilità più sostenibile e condivisa - commenta Andrea Destro, neo ad di Fs Park - oltre a rafforzare il ruolo delle stazioni ferroviarie come hub multi-servizi".



