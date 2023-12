Concorso d'Eleganza Villa d'Este torna dal 24 maggio

Si terrà dal 24 al 26 maggio 2024 la prossima edizione del Concorso d'Eleganza Villa d'Este, tra le manifestazioni più prestigiose e rinomate al mondo sul fronte delle auto d'epoca e non solo. L'evento, come da tradizione, sarà ospitato nei giardini di Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como, Gli organizzatori hanno già dato il via alle iscrizioni per potersi schierare nelle varie categorie dedicate. Al momento, le categorie previste sono 'The Best Car In The World For 120 Years: Rolls-Royce Celebrates An Historic Birthday'; 'The Need for Speed: Supercar Stars of the Video Generation'; 'The Best of Italian Grace and Pace: Maserati at 110'; e 'Time Capsules: Cars That The Outside World Forgot'. Nel corso dei prossimi mesi saranno aggiunte altre categorie.

Il Best of Show (il titolo più importante) sarà incoronato dalla giuria e il veicolo vincitore sarà premiato con il Trofeo Bmw Group la domenica sera. Confermate, anche per la prossima edizione, le giornate aperte al pubblico, che potrà assistere alla sfilata delle auto partecipanti. Gli interessati possono già acquistare i biglietti attraverso il sito web della manifestazione.

