Su Corsa l'Opel Vizor sposa stile e tecnologia

Concetto di stile dei frontali degli attuali e dei prossimi modelli della Casa di Russelsheim ma anche elemento funzionale per racchiudere in futuro un numero sempre maggiore di soluzioni tecnologiche, l'Opel Vizor su nuova Corsa evolve verso un ulteriore step.

La caratteristica fascia nera anteriore, infatti, ora integra perfettamente in un unico elemento la calandra, i fari Intelli-Lux Led Pixel a matrice di ultima generazione e il logo centrale del Blitz che, a seconda del livello di allestimento, è disponibile in un'accattivante finitura nera o in argento satinato opaco.

Quella dell'introduzione del Vizor per il Costruttore teutonico è una rivoluzione che affonda le sue radici nel passato, con particolare riferimento alla Opel Manta. Presentato per la prima volta nel 2018 con la concept GT X Experimental da allora, gradualmente, è stato introdotto su tutta la gamma, sino appunto a trovare piena maturità sulla nuova Opel Corsa.

Riguardo alla sua adozione, da Russelsheim ricordano: "Seguendo il tema della calandra anteriore della Manta e in linea con l'idea di concepire uno stile che fosse quanto più puro possibile, i progettisti hanno creato un nuovo anteriore che esprime lo spirito pionieristico dell'azienda". E ancora, si tratta "di un modulo nero allungato che comprende i gruppi ottici anteriori e l'emblema del marchio. Mentre la griglia pura della Manta aveva principalmente il compito di raffreddare i motori a combustione interna con cilindrate da 1.6 e 1.9 litri, il Vizor Opel, avrà numerose funzioni e servirà a diversi scopi, fondamentali per la mobilità del futuro". Quali? Per esempio racchiuderà le telecamere, i sensori dei sistemi di assistenza e delle funzioni di guida autonoma, oltre, come già avviene ora, le più moderne tecnologie di illuminazione a matrice.

