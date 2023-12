Mercedes-Benz al Ces 2024 punta su interazione uomo-auto

L'auto come estensione della propria personalità e in sintonia con le specifiche esigenze di chi si trova alla guida. E' anche con questi argomenti che Mercedes-Benz di presenza al Ces 2024, proponendo la sua visione dell'esperienza cliente iper-personalizzata e intuitiva.

In occasione dell'evento internazionale, la casa automobilistica tedesca sbarcherà con il suo sistema Mbux Virtual Assistant, che promette di portare l'assistente vocale 'Hey Mercedes' in una nuova dimensione visiva, con una grafica ad alta risoluzione.

Questa funzionalità avanzata basata sull'IA combina i sistemi intelligenti di Mbux in un'unica entità e si presenta come naturale interazione tra l'auto e il guidatore. Saranno poi diverse le innovazioni digitali la casa della stella presenterà negli Stati Uniti nel mese di gennaio.

"Mercedes-Benz - ha commentato Ola Källenius, che della casa automobilistica è il Ceo - sta reinventando l'esperienza digitale dei passeggeri sfruttando l'AI per offrire un'interazione umana con l'intelligente Mbux Virtual Assistant, comprese alcune caratteristiche empatiche che si sincronizzano con lo stile di guida e l'umore. Abbinato alla nostra architettura Mb.Os, questo approccio definirà il futuro del lusso digitale". Il Ces 2024 sarà anche l'occasione per Mercedes-Benz per svelare il concept Cla, così come un assaggio del futuro elettrico di un'icona del marchio come Classe G.





