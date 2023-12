Lamborghini-Agenzia delle Entrate, accordo per cooperative compliance

Automobili Lamborghini è stata ammessa dall'Agenzia delle Entrate al regime di cooperative compliance, a partire dall'anno di imposta 2022. Il percorso di adesione, iniziato a maggio 2022, si è concluso oggi con successo. Lo comunica una nota che spiega come l'accordo consenta "una gestione preventiva del rischio fiscale attraverso la risoluzione anticipata delle controversie tributarie, in un rapporto di piena fiducia e collaborazione fisco-contribuente".

Grazie all'adempimento collaborativo tra le parti, i controlli fiscali sono attuati in maniera preventiva e continuativa, consentendo quindi di azzerare i contenziosi mirando ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

"La cooperative compliance è il proseguimento naturale del rapporto collaborativo e trasparente che Lamborghini ha sempre avuto con le istituzioni e che ha portato negli anni risultati evidenti nell'importante sviluppo dell'azienda a beneficio di tutti i suoi portatori di interesse. Il regime rientra appieno nel modello di integrità e compliance adottate dal Gruppo VW e raggiunge gli obiettivi di sostenibilità prefissati da Lamborghini", ha affermato il chief financial officer e managing director di Lamborghini, Paolo Poma.



