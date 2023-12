Da Porsche Italia arriva la mostra "The art of Soul, Electrified"

E' stata inaugurata a Roma la mostra "The art of Soul, Electrified" che ha come filo conduttore l'anima di Porsche Taycan e la potenza espressiva delle opere protagoniste del progetto artistico curato da Stefano Guindani per Porsche Italia. In particolare "The art of Soul, Electrified" si propone di raccontare l'elettrificazione in modo inedito, stimolando artisti e pubblico a riflettere sulla portata di questa rivoluzione della mobilità. Iniziato alla Soho House Roma nei giorni scorsi, il viaggio di questa mostra itinerante continuerà nei Centri Porsche d'Italia nel corso del 2024.

Per l'iniziativa, Porsche Italia e Stefano Guindani, fotografo e direttore creativo, già ambassador di "Dreamers.On" - il progetto lanciato lo scorso anno che dà spazio ai visionari, a chi apre nuove strade e immagina ciò che gli altri non vedono - hanno coinvolto cinque artisti italiani emergenti che sono stati chiamati a produrre un trittico di opere che rappresentano il viaggio di Porsche verso una mobilità più sostenibile. Gli artisti di "The art of Soul, Electrified" sono Andrea Frazzetta, Elisa Seitzinger, Giuseppe Ragazzini, Alberto Ponticelli e Katetheo. Ciascun artista è stato lasciato libero di interpretare, in accordo con il proprio stile, i tre pilastri che compongono il trittico: sostenibilità, elettrificazione e Taycan, in modo tale da generare una raccolta di opere uniche e originali che potessero includere una varietà di linguaggi, tecniche e rappresentazioni.

"La curiosità di vedere come avrebbero interpretato, ognuno con la propria arte, la Taycan e i concetti che rappresenta, ovvero potenza, futuro, rivoluzione, eleganza, bellezza, mi ha accompagnato dall'inizio alla fine di questo percorso. Credo - ha sottolineato Guindani - che il risultato ci sveli 4 mondi diversi, caratterizzati ognuno da un proprio modo di immaginare e di raccontare le cose. È davvero affascinante assistere alla creazione e svelare queste visioni".

"Lavorare con Stefano a questo progetto - ha commentato Massimiliano Cariola, Direttore Marketing di Porsche Italia - è stata una sfida entusiasmante, la continuazione naturale del percorso iniziato con "Dreamers.On". Anche in questo caso, abbiamo voluto che gli artisti coinvolti si lasciassero guidare dal sogno e potessero liberamente proporre la propria interpretazione di "The art of Soul, Electrified" attraverso il proprio lavoro. Il progetto rappresenta un importante capitolo della storia che vogliamo raccontare verso una mobilità sempre più sostenibile".



