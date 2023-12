Un lungo viaggio attraverso tre diversi continenti, per la Bentley Blower Junior alla prova della strada. Il modello, ispirato alla Team Car No. 2, la Bentley più famosa, preziosa e iconica del mondo, è nato dalla collaborazione tra The Little Car Company e la Heritage Collection di Bentley.



La Bentley Blower Jnr è realizzata a mano e impreziosita da dettagli ispirati all'originale Blower. Per confermare le doti tecniche della Bentley Blower Jnr, The Little Car Company intraprenderà ora un programma di test di durata percorrendo oltre 5.000 miglia attraverso tre diversi continenti.

La missione è iniziata con il carico di un albero di Natale dal paesaggio innevato della Svizzera, per celebrare le festività natalizie. Il programma di test di durata comprende l'utilizzo della vettura in condizioni reali in diverse aree di prova prima dell'inizio della produzione, prevista nel 2024.

La riproduzione in scala all'85% della Bentley Supercharged da 4 litri e mezzo del 1929 sarà sottoposta a test approfonditi, compresi quelli per le cinture di sicurezza, per garantire la sicurezza e l'omologazione Ue L7e stradale.

La Bentley Blower Jnr è costruita attorno a un propulsore elettrico da 48 V con un motore da 15 kW (20 Cv), il che significa una velocità massima di 45 mph / 72 km/h nel Regno Unito e nell'Uu (25 mph / 40 km/h negli USA per via della diversa legislazione) e un'autonomia prevista di circa 65 miglia (104 km), con posti a sedere in tandem per due adulti.

Realizzata a mano, con materiali autentici che corrispondono all'originale, la Bentley Blower Jnr è composto da oltre 700 parti. La carrozzeria è realizzata in due sezioni e la struttura posteriore, al posto del telaio in frassino, oggi è in fibra di carbonio ed è rivestita in tessuto impregnato, proprio come l'originale. Il cofano è realizzato a mano in alluminio, con tecniche tradizionali e fissato con cinghie di cuoio con fibbie.

Freni Brembo a disco all'anteriore e tamburi al posteriore forniscono tutta la potenza di arresto necessaria, mentre il motore elettrico è montato sull'asse posteriore. Le batterie e l'elettronica di trasmissione sono alloggiate in un alloggiamento dedicato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA