All'esame in Motorizzazione con auricolare e telecamera

È stato sorpreso con addosso un'attrezzatura atta a comunicare con l'esterno al fine di ricevere aiuto nelle risposte, ma è stato scovato e denunciato.

È accaduto a Pescara, nella sede della Motorizzazione Civile, in occasione della sessione di esame per il rilascio del titolo professionale della "Carta di Qualificazione del Conducente" (CQC), e nell'ambito del piano di controllo, di concerto organizzato con la Motorizzazione, per reprimere comportamenti illeciti nel corso degli esami. Al termine della sessione, il personale della Polizia Stradale di Pescara ha individuato tra i candidati un ventenne, residente nella provincia pescarese, che indossava mini auricolari, un maglione in cui era stata abilmente inserita una microtelecamera e, all'interno delle scarpe, un router e una batteria. All'esterno è stato poi individuato il complice, un giovane che attendeva la restituzione degli indumenti modificati e aveva il compito di verificare il funzionamento della telecamera e di comunicare con il candidato. La prova di esame, che nonostante questo stratagemma è risultata "non superata", è stata sospesa.

Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà e il materiale sequestrato.



