Accordo On Charge-Msp, 'ricariche auto nei circoli del padel'

Installare ricariche elettriche per le auto nei circoli sportivi della rete Msp Italia padel. E' quanto prevede, come spiega una nota, la partnership tra On Charge, azienda operativa nel settore della mobilità elettrica per la ricarica di veicoli e per servizi di sharing, e il Movimento Sportivo Popolare Italia-settore padel (Msp Italia), ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni che conta circa 30.000 tesserati.

On Charge sarà inoltre sponsor della Coppa dei Club 2024 organizzata da Msp Italia, campionato nazionale amatoriale di padel giunto alla sua nona edizione. Il torneo prevede una prima fase che inizierà a gennaio 2024 con le qualificazioni regionali e provinciali, a cui farà seguito tra fine giugno e i primi di luglio la finale nazionale.

"Lavoriamo costantemente per promuovere spostamenti a zero emissioni nelle nostre città e con questa partnership con Msp Italia puntiamo ad espandere ancora di più la nostra rete di infrastrutture per la mobilità elettrica e condivisa; sostenere poi la Coppa dei Club di padel rappresenta per noi di On Charge un'occasione importante per avvicinare le persone ad un modello di mobilità sempre più accessibile e sostenibile", ha dichiarato Claudio Piazza, amministratore delegato di On Charge.



