Auto giù per la scalinata a Gubbio. La vettura per un errore del conducente ha imboccato la scalinata di via del Mausoleo. Nessuno è rimasto ferito.

Lo riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con la squadra del distaccamento di Gubbio, per il recupero dell'auto.



