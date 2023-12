Al Mugello albero Natale formato da 213 trattori, è record mondo

L'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) ha acceso un albero di Natale formato da 213 trattori provenienti dal Mugello, alto Mugello e da tante altre zone della Toscana. Il grande numero di veicoli, mai così tanti sono stati utilizzati prima, permetterà agli allevatori e agricoltori che hanno organizzato l'evento di essere inseriti nel Guinness world record. Il precedente record di 131 trattori risaliva allo scorso anno ed era stato realizzato nella provincia di Milano.

La manifestazione ha permesso anche di raccogliere denaro per Casa di Marta, residenza situata in prossimità dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, che verrà inaugurata nel 2024 e che sarà il futuro centro di riferimento delle cure palliative pediatriche in Toscana, destinato ad accogliere bambini con patologie croniche complesse e accompagnarli, insieme alle famiglie, nella delicata fase di passaggio dall'ospedalizzazione al ritorno a casa. Ad assistere allo spettacolo hanno partecipato quasi 10mila persone che a fine manifestazione hanno potuto cenare nei box del circuito dove i volontari avevano allestito un ricco buffet a offerta libera il cui ricavato verrà appunto devoluto a Casa Marta.



