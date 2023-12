LaborDì Acli, impegno Nissan su responsabilità sociale d'impresa

Nissan Italia ha partecipa alla seconda edizione del LaborDì, iniziativa di avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro organizzata dalle Acli (Associazioni Cattoliche Lavoratori Italiani) di Roma. L'azienda amplia così il suo impegno in termini di responsabilità sociale d'impresa, nell'ambito di una partnership con le Acli di Roma avviata a luglio 2023 per promuovere i valori della solidarietà e della sostenibilità. La collaborazione, denominata "Care Sharing, metti in circolo la solidarietà", prevede diverse iniziative, tra cui la raccolta alimentare per i più bisognosi che ha dato il via al percorso di sostegno umanitario e proseguirà con altre iniziative in futuro, anche con la partecipazione fattiva del personale di Nissan Italia.

Nell'ambito di LaborDì, Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, ha tenuto un seminario sulla leadership e sulla mobilità del futuro di fronte a una platea di circa 1.000 studenti, incentrato sulla profonda trasformazione che sta vivendo il settore automotive e sulle scelte di Nissan in termini di tecnologie per accompagnare i clienti verso un futuro di mobilità più agile e sostenibile.

"L'industria automobilistica - ha detto Toro - sta vivendo una vera e propria rivoluzione, che vede l'Europa in prima fila nel passaggio alla mobilità a zero emissioni e tutte le case impegnate ad aggiornare la propria offerta di prodotti, di tecnologie e servizi. In questo contesto di rapido e profondo cambiamento, è nostro dovere aiutare i giovani a orientarsi e a fare le scelte opportune nell'avvicinamento al mondo del lavoro.

Il LaborDì è un appuntamento importante in tal senso, un'occasione di confronto fra le aziende e i giovani che sono il futuro del nostro Paese".



