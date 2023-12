Toyota Gazoo Racing: nuova livrea per Wec e Wrc 2024

Cambia la livrea delle vetture Toyota Gazoo Racing, che prenderanno parte alle competizioni automobilistiche del mondiale per le corse di durata, il Wec, e per quello destinato ai rally, il Wrc. Infatti, la casa giapponese ha diffuso due foto con la hypercar GR010 Hybrid e la GR Yaris Rally1, che correranno nei rispettivi campionati, svelando la nuova colorazione per le gare del 2024.

Nello specifico, ci sono due concept denominati, rispettivamente, Speed e Prototype: il primo rappresenta lo spirito del brand giapponese, mentre il secondo la realizzazione di auto da corsa sempre migliori e frutto di una continua evoluzione. Questa particolare livrea, che verrà sfoggiata anche il altre tipologie di competizioni a cui prenderà parte il team Toyota Gazoo Racing, sostituisce il bianco precedente con un più aggressivo nero opaco, nel quale si estendono le lettere G ed R, acronimo di Gazoo Racing, rispettivamente in bianco e rosso. Sulla hypercar, inoltre, è evidente lo stacco cromatico del tetto di colore grigio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA