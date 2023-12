Harrods propone Ferrari Testa Rossa J come regalo extralusso

Harrods, uno dei grandi magazzini di lusso più importanti del mondo, ospita a Londra nel suo reparto dedicato ai regali natalizi più costosi un corner dedicato alla Ferrari Testa Rossa J che The Little Car Company produce in edizione limitata in scala al 75%.

Situata nella Technology Hall al quinto piano di Harrods, l'installazione espositiva prevede un'auto in una speciale livrea storica Rossa con fascia Blu Nart e Bianco Cervino, completata nell'abitacolo da un'elegante rivestimento in pelle Beige Tradizione.

I clienti dei celebri grandi magazzini londinesi hanno anche l'opportunità di esplorare le ampie possibilità di personalizzazione di una Ferrari Testa Rossa J con una selezione di pelli e vernici. Ed eventualmente trattare l'acquisto che prevede una spesa che corrisponde a 99mila euro.

Questo 'gioiello' in miniatura è costruito a mano - utilizzando i disegni originali conservati a Maranello - in collaborazione con Ferrari Classiche, in soli 299 esemplari ed è spinto da un motore elettrico che prevede quattro modalità di guida (1 kW / 24 km/h, 4 kW / 40 km/h, 10 kW / 80 km/h e 12 kW / 80 km/h) ed è alimentato da tre batterie, tutte posizionate nella parte anteriore.

"La Ferrari Testa Rossa J celebra la storia, l'eredità e il meglio dell'artigianato - ha detto Ben Hedley, ceo di The Little Car Company - e crediamo che sia giusto che venga esposta in uno dei luoghi più prestigiosi e prestigiosi del mondo".

"Il nostro corner espositivo della Ferrari Testa Rossa J offrirà agli acquirenti l'opportunità unica di vedere l'auto in tutto il suo splendore, mettendo in mostra la sua straordinaria attenzione ai dettagli e l'esperta maestria che viene amorevolmente inserita in ogni esemplare".

