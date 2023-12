Continua a calare prezzo benzina in Spagna, è a 1,558 al litro

Continua a scendere il prezzo dei carburanti in Spagna: la settimana scorsa un litro di benzina è costato in media 1,558 euro, il dato più basso dell'anno. La cifra è emersa dal Bollettino petrolifero dell'Unione Europea e che raccoglie i dati di oltre 11.400 stazioni di servizio in Spagna tra il 5 e l'11 dicembre. In quel periodo, il prezzo medio di un litro di gasolio è stato leggermente superiore a 1.526 euro, circa l'1% in meno rispetto alla settimana prima.

Con questi prezzi, entrambi i carburanti più popolari confermano la spirale discendente degli ultimi mesi: il prezzo della benzina ha raggiunto il suo undicesimo calo consecutivo, il decimo per quanto riguarda il gasolio.



