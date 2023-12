Cairoli e Mortara nuovi piloti ufficiali Lamborghini LMDh

Arrivano due nuovi alfieri per il team Lamborghini Iron Lynx, che sarà impegnato nel 2024 sia nel World Endurance Championship, che nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, si tratta di Matteo Cairoli ed Edoardo Mortara, due piloti di spessore che vanno ad unirsi ad una compagine a cui appartengono anche Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Romain Grosjean e Daniil Kvyat. Entrambi hanno avuto un trascorso nelle monoposto per poi affermarsi nei campionati GT internazionali, ed hanno avuto modo di percorrere dei chilometri di affiatamento al volante della hypercar SC63 LMDh nei test di Austin di questa settimana, dopo una prima presa di contatto avvenuta a settembre sul circuito di Jerez.

Nello specifico, Cairoli prenderà parte alla serie IMSA alternandosi al volante con Caldarelli e Grosjean, a partire dalla 12 Ore di Sebring, in programma dal 13 al 16 marzo.

Inoltre, correrà nei successivi tre appuntamenti della serie Endurance Cup, che sono, rispettivamente, la 6 Ore di Watkins Glen, la gara di Indianapolis e la Petit Le Mans di Road Atlanta. Mentre Mortara si cimenterà nel Mondiale FIA Wec insieme a Bortolotti e Kvyat, con i quali si alternerà al volante della Lamborghini SC63 LMDh fin dal primo appuntamento del Qatar, in programma dall'1 e 2 marzo. "Sono entusiasta di accogliere Edo e Matteo nella nostra famiglia di Lamborghini SC.

Entrambi portano velocità ed esperienza al progetto LMDh - ha dichiarato Giorgio Sanna, Lamborghini head of motorsport - offrendoci anche l'opportunità di impiegarli nelle gare e campionati GT3 più strategici".



