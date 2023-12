J.A. Bayona nuovo ambassador del brand Cupra

Il regista e produttore cinematografico spagnolo J.A. Bayona è un nuovo membro della Tribe di Cupra, diventa global ambassador del brand, e riceve una Cupra Formentor e-Hybrid. In questo modo si rafforza il legame del marchio con il mondo del cinema, una collaborazione che annovera già la partnership con il Sitges Film Festival. J.A. Bayona, originario di Barcellona, dove si è formato, è uno dei più giovani registi ascesi al successo internazionale, con sette premi Goya in bacheca, tra cui quello per il miglior regista esordiente. Tra i suoi successi troviamo "Lo imposible" del 2012, con cui ha vinto cinque premi Goya e grazie al quale Naomi Watts, attrice protagonista, ha ottenuto una nomination agli Oscar; mentre il suo ultimo film, "La società della neve", è il candidato spagnolo ai prossimi Oscar ed è stato selezionato per concorrere al Golden Globe come miglior film straniero.

"Condivido con Cupra la visione di un mondo emotivo e innovativo, dove ogni cosa viene fatta con passione - ha affermato J.A. Bayona - è per questo che lavoreremo insieme a diversi progetti culturali, insieme ad altre organizzazioni, per dare un impulso ai giovani talenti, da Barcellona al resto del mondo". Tra le attività che vedranno impegnati Cupra e J.A. Bayona, in collaborazione con la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), annoveriamo due concorsi creati per trovare i giovani talenti creativi della prossima generazione e incentivarli nella loro carriera nel mondo del cinema.

Il primo riguarda un cortometraggio ed è rivolto a giovani talenti di età compresa tra i 17 e i 23 anni; il secondo è dedicato ai giovani tra i 21 e i 30 anni che abbiano conseguito una laurea, un master o che siano ex studenti dell'ESCAC. Il vincitore del primo concorso riceverà una borsa di studio completa per sviluppare il proprio talento cinematografico presso l'ESCAC; mentre quello del secondo concorso, che è annuale, riceverà un sostegno per la produzione e la promozione del proprio cortometraggio.

