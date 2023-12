Ds Automobiles riconosciuta Grande Mecenate del Louvre

Ds Automobiles è entrata a far parte della cerchia esclusiva dei 'Grandi Mecenati' del Museo del Louvre. Se dalla sua nascita Ds Automobiles ha effettuato numerosi lanci di modelli intorno e all'interno del Museo del Louvre, sotto la Piramide o nel Giardino delle Tuileries, il marchio è anche sostenitore del museo e di numerose mostre temporanee dal 2015.

Il Museo del Louvre e la sua Piramide occupano un posto di primo piano nel mondo del Ds, che ne ha tratto ispirazione in diverse occasioni. Il marchio automobilistico si è inoltre impegnato a collaborare con il museo per celebrare il trentesimo anniversario della Piramide con trenta eventi speciali nel 2019 e 2020.

Nel 2020 e 2021 la partnership ha assunto una nuova forma, testimoniata dalle edizioni limitate Ds3 e Ds 7 Crossback Louvre. Oltre ai dettagli esclusivi chiaramente ispirati alle linee piramidali del Louvre, questi due modelli consentivano di visualizzare 182 opere sui grandi schermi centrali dell'abitacolo e di ascoltare altrettanti podcast per un'esperienza artistica a bordo.

Nel corso degli anni, il programma Only You Privilege di Ds Automobiles ha poi permesso di scoprire le collezioni, i dietro le quinte del museo e i laboratori di restauro in condizioni uniche. Per questo impegno Ds Automobiles è stata riconosciuta dal Louvre come 'Grande Mecenate'. Il nome Ds Automobiles è stato anche inciso nella Hall Napoléon, sotto alla Piramide.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA