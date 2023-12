Albero di Natale da record formato dai trattori del Mugello

Si prospetta un evento da 'Gunness World Records' quello che gli agricoltori e allevatori del Mugello e alto Mugello stanno organizzando per sabato 16 dicembre all'autodromo di Scarperia (Firenze).

L'appuntamento è per le ore 18 nel paddock del circuito toscano quando circa 140 trattori si schiereranno fino a formare un gigantesco albero di Natale le cui 'lucine' saranno proprio i fari degli automezzi agricoli. Non è la prima volta che in Italia è stato creato un evento identico: nel 2019 ci hanno provato in provincia di Cuneo con 107 trattori, battuti nel 2022 dai 131 schierati nella provincia di Milano. La creazione più recente risale a sabato scorso quando a Montepulciano si sono presentati poco più di 100 veicoli. L'obiettivo ambizioso per il territorio del Mugello è quello di raggiungere quota 140 trattori e per l'occasione è stata richiesta anche la certificazione del 'Gunness World Records', come ha spiegato l'ideatore della manifestazione Roberto Paladini, allevatore e agricoltore di Sant'Agata di Mugello, una frazione del comune di Scarperia e San Piero (Firenze).

"Lo scopo reale - ha spiegato Paladini - è quello di una raccolta fondi e per questo la proloco di Scarperia ha organizzato un buffet a offerta libera il cui ricavato andrà interamente alla fondazione Casa Marta, nata per creare una struttura dedicata al futuro centro di riferimento delle Cure Palliative Pediatriche in Toscana destinato ad accogliere bambini con patologie croniche complesse e accompagnarli, insieme alle famiglie, nella delicata fase di passaggio dall'ospedalizzazione al ritorno al proprio domicilio.

L'edificio, situato in prossimità dell'Ospedale Pediatrico Meyer, è di proprietà della Caritas di Firenze, ed è stato concesso gratuitamente in uso alla Fondazione Casa Marta che si occuperà di ristrutturarlo e riconvertirlo in Struttura Sanitaria. La sua inaugurazione è prevista per il 2024.



