Una DS7 personalizzata per Jean-Eric Vergne

Una nuova vettura della gamma DS arriva nel garage del campione di Formula E, nonché Ambassador DS Automobiles, Jean-Eric Vergne. Il giovane papà, infatti, è passato dalla DS 4 E-Tense 225 ad una DS 7 E-Tense 4x4 360 con ancora più spazio a bordo.

Anche questo modello è stato personalizzato dal DS Design Studio Paris e può contare su di uno stile esclusivo. Infatti, esternamente presenta una livrea bicolore realizzata con una nuova tonalità di grigio satinato abbinato ad un nero laccato, che si estende dal tetto al cofano, oltre a delicati tocchi grafici sul paraurti anteriore, in base alla "ricerca di raffinata armonia" voluta dal pilota.



Il trattamento bicolore è riproposto anche sulle calotte dei retrovisori esterni, mentre le fasce di colore nero sulla fiancata grigia donano alla vettura un certo dinamismo all'insieme. Non manca il badge sul cofano con il logo "JEV" ed un altro logo, nello specifico "JEV 25", sulle porte anteriori, ad indicare il numero di gara dell'alfiere DS nella Formula E. La DS 7 in questione, la più performante della gamma, è spinta da una power unit ibrida plug-in da 360 cavalli, e può scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi, ma riesce a viaggiare anche in modalità 100% elettrica per 57 chilometri nel ciclo combinato WLTP.

