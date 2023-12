Tenta di corrompere carabiniere per evitare multa, arrestato

Ha provato a corrompere un carabiniere per evitare una multa. E' successo a Belmonte Mezzagno nel palermitano dove i militari hanno arrestato un uomo di 54 anni accusato di istigazione alla corruzione. L'uomo è stato fermato in auto nel corso di un controllo. Dai terminali è emersa la mancanza di assicurazione del veicolo e la mancata revisione. Per evitare il blocco della vettura e la pesante sanzione l'uomo ha preso una banconota da 50 euro e l'ha poggiata nel foglio dei verbali. Il carabiniere ha arrestato l'uomo.



