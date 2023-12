Stellantis, la 500e in vendita in Nord America entro marzo 2024

La Fiat 500 elettrica, prodotta nello stabilimento di Mirafiori, sarà in vendita negli showroom Stellantis del Nord America a partire dal primo trimestre del 2024. Il primo lancio sarà la Fiat (500e)Red 2024, come annunciato in un video di presentazione con Olivier Francois, ceo di Fiat e responsabile marketing globale di Stellantis, e Bono, cantante degli U2 e Co- fondatore di One e (Red), per commemorare la Giornata mondiale contro l'Aids venerdì 1 dicembre. "Fiat è l'unico brand che può lanciare i suoi veicoli 100% elettrici in un modo unico, alla 'Fiat way': combinando lo spirito dell'icona della Dolce Vita con la sua missione di offrire sostenibilità e mobilità a zero emissioni", ha affermato Olivier Francois. "La 500e 2024 è tecnologicamente avanzata, offre una serie di nuove caratteristiche di sicurezza ed è divertente da guidare. La 500e resta fedele alle sue radici, all'iconica 500 amata in tutto il mondo. Impossibile non sorridere quando si guida questa auto".



