Sorpreso dai carabinieri mentre ruba pneumatici da auto, preso

Stava rubando pneumatici da un'auto in sosta quando è stato sorpreso dai carabinieri. E' accaduto a Bacoli dove i militari della sezione radiomobile della compagnia di Pozzuoli e della stazione di Monteruscello hanno arrestato per furto aggravato Gennaro D'Ascia, 28enne di Quarto già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri stavano percorrendo via Virgilio quando hanno notato l'uomo insieme ad altri due complici che sono riusciti a fuggire. Trovata l'auto utilizzata dai malviventi, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato attrezzatura utilizzata per lo scasso e l'apertura di veicoli.

Le indagini proseguono per rintracciare i complici.



