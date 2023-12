Renault per una mobilità accessibile con Qstomize

Nei programmi del Gruppo Renault, c'è ance l'impegno per una mobilità inclusiva ed accessibile a tutti. L'obiettivo è perseguito grazie anche alle competenze di Qstomize, la filiale specializzata che ha sviluppato un bagaglio di esperienza industriale nell'allestimento dei veicoli per il trasporto delle persone a mobilità ridotta.

"Sono circa 40 anni - ha commentato Rafael Tréguer, direttore generale di Qstomize - che il Gruppo Renault sviluppa veicoli allestiti per le persone a mobilità ridotta. Grazie alle competenze e alla passione dei suoi 330 dipendenti, Qstomize progetta, produce e commercializza una gamma completa di veicoli che possono accogliere da 1 a 5 passeggeri in sedia a rotelle".

Numeri alla mano, si stima che oggi più di un miliardo di persone nel mondo vive con una disabilità, ossia il 15% della popolazione mondiale. In Francia si contano 9,7 milioni di persone diversamente abili, che siano ufficialmente riconosciute o si trovino a confrontarsi con persistenti problemi di salute che ne riducono la mobilità. Tali situazioni sono tanto più difficili da vivere per il fatto che queste persone e i loro cari devono spesso far fronte ad ostacoli che ne limitano la mobilità, riducendo di conseguenza anche la loro socialità e integrazione. "Il Gruppo - ha detto ancora Tréguer - è l'unico costruttore automobilistico in Europa a vantare un'attività come questa, specializzata a livello industriale. Siamo particolarmente orgogliosi delle nostre competenze nel promuovere una mobilità più inclusiva".

Un esempio pratico delle attività svolte con i veicoli Renault, è quello di Mouv'Idées, che con una flotta di oltre 200 veicoli, composta da Renault Master Tpmr e Clio, offre servizi di accompagnamento a scuola e all'università per bambini, adolescenti e giovani adulti disabili nel dipartimento delle Bocche del Rodano.

L'azienda fornisce anche servizi di trasporto on demand per persone anziane, fragili o disabili, accompagnandole sul posto di lavoro o nei luoghi dove svolgono la loro attività personale.

