Porsche 911 scala un vulcano in Cile e arriva a 6.734 metri

Superando il precedente record di 6.694 metri che era stato stabilito nel 2020 da una coppia di 4x4 Unimog U 5023, una Porsche 911 alimentata con carburante sintetico 'parcheggiando' a 6.734 metri di altitudine è diventata il veicolo terrestre che nella storia è salito più in alto.

Il nuovo record mondiale è stato stabilito dal pilota Romain Dumas che ha raggiunto in condizioni proibitive (temperatura fino a -20° C) la cima del vulcano Ojos del Salado in Cile, lo stesso luogo della prestazione ottenuta dagli Unimog.

L'impresa è stata resa possibile grazie al supporto di un team internazionale composto da membri provenienti da Cile, Francia, Germania, Stati Uniti, Canada e Svizzera e dal contributo tecnologico di diversi partner, come HIF Global, Gruppo Schaeffler, Mobil 1, BF Goodrich e TAG Heuer.

Alle quote oltre i 6.000 metri - ricorda la nota di Porsche - la densità dell'aria è solo la metà rispetto al livello del mare. E per scalare la cresta ovest del vulcano, fino a giungere quasi in vetta (l'Ojos del Salado raggiunge i 6.893 metri) la 911 ha dovuto superare passaggi 'estremi' sia dal punto di vista del fondo roccioso, sia per le pendenze estreme.



"Non dimenticherò mai questa esperienza. "È stata una sensazione straordinaria guidare dove nessuna macchina era mai arrivata prima - ha detto Romain Dumas poco dopo aver conquistato il vulcano - la 911 è riuscita ad arrivare più in alto di qualsiasi altro veicolo terrestre".

"Siamo riusciti a conquistare la vetta sulla sua cresta ovest, il punto più elevato che si poteva raggiungere. È stato un momento di orgoglio per l'intero team e siamo grati per il supporto e la fiducia di tutti i nostri partner, che hanno reso questo progetto una realtà". Le due Porsche 911 utilizzate in questa spedizione (un primato nel primato) sono state alimentate con carburante sintetico prodotto nello stabilimento pilota Haru Oni e poi miscelato secondo le normative sui carburanti attualmente in vigore.

Per questo record auto e squadra sono tornate sul vulcano Ojos del Salado dove erano già state nel 2022 ma - a quel tempo - su un percorso esplorativo si erano superati a malapena i 6.000 metri Per contestualizzare il dato, l'altezza massima raggiunta dalla 911 è di 1.934 metri superiore alla vetta del Monte Bianco.

L'auto del record è una 911 basata sull'attuale generazione Carrera 4S ma modificata con una preparazione speciale per il fuoristrada. Il motore è, invece, quello di serie cioè il collaudato sei cilindri boxer da tre litri che sviluppa 450 Cv e che, in questo caso, è stato associato a un cambio manuale a 7 marce.

