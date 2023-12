Mini si veste da 'Iena' per la trasmissione tv

Mini indossa il completo ed entra nei panni di una 'Iena'. La casa automobilistica ha infatti siglato una collaborazione col programma televisivo Le Iene, consegnando nove vetture di differenti modelli, con lo scopo di supportare la squadra nell'attività di inchiesta sul territorio.

La consegna delle chiavi è avvenuta alla presenza di Federica Manzoni, head of Mini Italia e delle 'iene' Veronica Ruggeri e Nicolò de Devitiis, ed è stata l'occasione per sancire simbolicamente una collaborazione che rende Mini l'auto partner ufficiale per la nuova stagione del programma.

"Dal rilancio del brand nel 2001 - ha dichiarato Federica Manzoni, head of Mini Italia - Mini si è sempre contraddistinta per il tono di voce non convenzionale e disruptive, che è da subito entrato in sintonia con tutti gli appassionati, creando una vera e propria community di brand lover. Siamo felici di questa collaborazione perché crediamo che Le Iene condividano con Mini la propensione alle sfide, viste come opportunità per superare i propri limiti e andare incontro ai bisogni delle persone in maniera non convenzionale".

Il programma televisivo è incentrato quasi esclusivamente sui servizi realizzati con la tecnica del reportage dagli inviati, definiti iene, che da oggi viaggeranno a bordo di Mini. La collaborazione prevede infatti il supporto di una flotta di vetture che Le Iene utilizzano in tutta Italia per realizzare i servizi, gli appostamenti, le inchieste, accompagnando così tutta la nuova edizione del programma in onda il martedì sera su Italia 1.

