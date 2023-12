Lamborghini Revuelto 'Opera Unica' in una mostra a Miami

Con la mostra "Lamborghini: 60 Years of Artistry in Motion" alla Art Basel Miami Beach, la casa del toro ha celebrato i suoi 60 anni attraverso una selezione di opere d'arte commissionata dai concessionari Lamborghini americani come omaggio a questa ricorrenza speciale. Si tratta di tele dipinte con tecnica spray, sneaker personalizzate e tavole da surf che si affiancano a sculture in bronzo e a una slot machine digitale personalizzata. Per l'occasione è stata presentata anche la Revuelto 'Opera Unica', una vettura che è, allo stesso tempo, un PHEV, acronimo di Plug-In Hybrid Electric Vehicle, ed il modello di serie più potente mai realizzato dalla Casa di Sant'Agata Bolognese. La carrozzeria, realizzata attraverso un processo per cui sono state necessarie 76 ore di prove e 435 ore per l'esecuzione, presenta esterni dipinti a mano che degradano dal Viola Pasifae al Nero Helene, con pennellate di tonalità calde e fredde.

Mentre gli interni, realizzati sfruttando il colore per comporre un design asimmetrico, hanno richiesto altre 220 ore per essere completati.

"Nel contesto di Art Basel Miami Beach, il design diventa anche arte - ha dichiarato Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Automobili Lamborghini - da qui la scelta di sfruttare quest'occasione per presentare Revuelto 'Opera Unica'. Omaggio alla grandezza della tecnologia e del design di Revuelto, questa 'Opera Unica' incarna un concetto di eccellenza nel settore automobilistico".



