Eurocamera, 'da coesione sostegno alle regioni dell'automotive'

Un meccanismo di transizione equa per aiutare le regioni con industrie automobilistiche in trasformazione e sostegno per lavoratori e imprese. E' la richiesta avanzata dagli eurodeputati in una relazione d'iniziativa, approvata oggi con 548 voti favorevoli, 33 contrari e 18 astensioni, sulla necessità di aggiornare la politica di coesione dopo il 2027, pronta a sostenere le regioni più colpite dalla transizione verde e digitale.

"Le regioni dipendenti dal settore automobilistico meritano lo stesso aiuto mirato che la politica di coesione ha fornito alle regioni carbonifere", affermano i deputati, i quali insistono sul fatto che "il Fondo di transizione giusta deve essere potenziato e finanziato meglio per sostenere le regioni che dipendono dall'industria automobilistica e dalla fornitura di componenti e servizi dopo il 2027".



