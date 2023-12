Compie dieci anni Pininfarina of America

Pininfarina celebra il decimo anniversario della sua filiale americana, Pininfarina of America, con un evento presso il Concours Club di Miami.

Nell'ultimo decennio, Pininfarina of America ha collaborato con brand come Coca Cola, Ge, Lenovo, The Related Group, Cisco e altri 200, disegnando prodotti di alto livello, progetti architettonici e idee di design rivoluzionarie che hanno ricevuto riconoscimenti, come l'International Architecture Award, Fast Company e Red Dot Design Awards. Con sede a Miami e un ufficio satellite a New York City, e clienti sparsi in tutto il continente americano, i servizi di design offerti da Pininfarina of America comprendono architettura, industrial e product design, nautica, trasporti, Ux e Ui, e altro ancora.

"Siamo estremamente orgogliosi del successo di Pininfarina of America. Il suo percorso nell'ultimo decennio è stato contrassegnato dalla creatività, dalla collaborazione, da un incessante focus sulla soddisfazione del cliente e dalla ricerca dell'eccellenza nel design. Il presidente Paolo Pininfarina crede, come tutti noi, che 'il design sia lo strumento per umanizzare la tecnologia'. Con 93 anni di storia a sostegno della nostra visione, continuiamo a evolverci, combinando heritage e creatività innovativa per aiutare i nostri preziosi clienti a creare un futuro che celebri la nostra filosofia a beneficio di tutta l'umanità" spiega l'amministratore delegato di Pininfarina, Silvio Angori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA