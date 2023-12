Alla 1000 Miglia 2024 con la Mercedes ali di gabbiano

L'esperienza della 1000 Miglia vissuta al volante di un'auto che ha fatto la storia, la mitica 300 SL Coupé ad ali di gabbiano indicata dalla sigla di progetto W 198, è quanto propone Mercedes-Benz Classic per partecipare alla rievocazione storica della freccia rossa nel 2024. Nello specifico, la vettura, quella originale della collezione Mercedes-Benz Classic, è disponibile in tre esemplari. Nel pacchetto, che prevede la partecipazione in qualità di iscritto all'evento come parte del team Mercedes-Benz Works, sono inclusi un weekend di test drive a Stoccarda, la presenza di un pilota del motorsport in qualità di navigatore, ed il supporto tecnico e organizzativo completo, per un prezzo che parte da 150.000 euro più IVA. Per essere uno dei 3 driver della stella alla 1000 miglia 2024 è possibile inviare la propria candidatura, per uno dei tre "volanti" disponibili, all'indirizzo: www.mercedes-benz.com/MBClassicExperience1000Miglia, fino al 31 gennaio 2024. Qualora la domanda dovesse superare la disponibilità, la decisione verrà presa per sorteggio.

Inoltre, è disponibile anche un pacchetto di assistenza tecnica, svolto dagli specialisti del Mercedes-Benz Classic Center, per coloro che intendono partecipare con la propria Mercedes-Benz classica, ad una prezzo che parte da 15.000 euro più IVA.

