Ac Ascoli festegga stagione 2023 con Coppa Teodori Europea

L'Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, con il direttore Stefano Vitellozzi, e il Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno, con il presidente Giovanni Cuccioloni e il d.s. Pierluigi Terrani, hanno raccolto i piloti e gli addetti ai lavori per festeggiare la stagione 2023 caratterizzata dalla 62^ Coppa Paolino Teodori. La cronoscalata ascolana è stata valida per il Campionato Europeo della Montagna, il CIVM ed il TIVM e ha registrato la partecipazione di piloti, molti stranieri, giornalisti da tutt'Europa e un grande pubblico.

Al Ristorante Il Vecchio Mulino di Roccafluvione ha preso per primo la parola l'assessore allo sport del Comune di Ascoli Piceno Nico Stallone che ha tenuto a ringraziare lo staff per l'attività svolta, confermando il supporto dell'amministrazione per i prossimi eventi. Molti i piloti presenti premiati in rappresentanza dello staff che ha meritato la validità della prossima 63^ Coppa Paolino Teodori di fine giugno 2024 per il Campionato Italiano Supersalita.



