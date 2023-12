È I-Doctor l'assistenza medica d'emergenza firmata Leasys

Si amplia l'offerta di servizi firmati Leasys, che mette a disposizione dei propri clienti il nuovo servizio di teleconsulto medico I-Doctor. Pensato per essere fruibile in modo semplice e veloce, a qualsiasi ora del giorno o della notte, in settimana o nei week end, il servizio consente, in caso di necessità, di entrare in contatto con un medico generico per ricevere assistenza.

Al momento il servizio sarà disponibile, incluso nel canone, per tutti i nuovi clienti che sottoscriveranno un contratto Leasys con noleggio 'Noleggio Chiaro', la formula che unisce flessibilità e trasparenza grazie alla possibilità di godere del diritto di prelazione nell'acquisto dell'auto al termine del periodo di noleggio, a un prezzo definito già in fase di firma del contratto.

Per utilizzare Leasys I-Doctor è sufficiente scaricare un'apposita app sul proprio smartphone o tablet per poi entrare in contatto con un operatore semplicemente con un click. Via telefono o in videoconferenza, l'operatore analizza la richiesta e la trasferisce al medico che in videochiamata potrà fornire il supporto necessario.

Per i clienti Leasys l'offerta include ulteriori servizi tra cui il 'Cerca farmaco' e il 'Trova farmacie'. Gli utenti potranno inoltre avvalersi anche della storia clinica on line, che consente di avere a portata di mano la propria storia sanitaria.



