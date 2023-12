Campagna invernale Opel: Let it Snow? Yes, of Corsa!

Si avvicina il Natale e l'arrivo della Corsa Hybrid a 48 Volt, inizia a nevicare anche nel BelPaese e gli uomini marketing di Opel hanno preso al balzo l'occasione per lanciare una simpatica campagna promozionale dedicata alla loro storica compatta che è stata recentemente rinnovata. Il titolo dell'iniziativa è Let it Snow? Yes, of Corsa! Il promo è ispirato al successo del claim "Yes, of Corsa", con cui è stato lanciato il restyling della best seller della Casa di Russelsheim, prodotta in più di 14,5 milioni di volte dal suo lancio nel 1982, utilitaria più venduta in Germania e nel Regno Unito nel 2021 e nel 2022. L'offerta del modello prevede due livelli di trazione elettrica a batteria, motori a combustione interna ad alta efficienza e, appunto, presto anche l'ibrida.

Proprio la Opel Corsa Hybrid da 74 kW/100 Cv consente di risparmiare quasi 1,0 l/100 km di carburante (circa il 15%) e di ridurre le emissioni di CO2 (4,7-4,6 l/100 km e 106-102 g/km di CO2) rispetto alla Corsa 1.2 non elettrificata con cambio automatico a otto rapporti (5,5-5,4 l/100 km e 124-122 g/km di CO2 nel ciclo Wltp).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA