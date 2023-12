Allerta smog, misure emergenziali in tutta l'Emilia

Bollino rosso dell'Agenzia regionale per l'ambiente sulla qualità dell'aria in Emilia: da domani 12 dicembre scattano le misure emergenziali anti inquinamento. Si salva solo la Romagna: coinvolte le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna. Tra le misure emergenziali, stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, l'abbassamento temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi, divieto di biomasse per il riscaldamento domestico in presenza di impianto alternativo.



