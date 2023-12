Novelli-Longo vincono il rally di Taormina

Al rally di Taormina vincono Danilo Novelli e Roberto Longo su Skoda Fabia R5. Per l'equipaggio New Turbomark Rally Team, scuderia organizzatrice, è il secondo successo consecutivo nella gara che si è concretizzato solo dopo la fine dell'ultima prova speciale, quando Marcello Rizzo e Antonino Pittella, anche loro su Skoda, hanno vanificato la leadership per una toccata. Si sono così arrampicati fino al secondo posto i lombardi Pietro Porro e Alberto Contini che hanno portato la loro Skoda Fabia sul secondo gradino del podio. Terza piazza per Michele Coriglie e Federico Grilli sulla Peugeot 208 Gt line.

Quarti, con una prestazione costante e regolare, Salvatore Di Benedetto e Giovanni Barbaro anche loro su Skoda Fabia; quinti, sulle ali del successo alla finale nazionale Crz, Angelo Sturiale e Giulia Gentile, con la Renault Clio Williams.

Sul traguardo a congratularsi personalmente con tutti i protagonisti e con gli organizzatori il delegato/fiduciario Aci Sport Daniele Settimo.

Novelli, dopo aver elogiato Rizzo e Pittella, primi fino all'ultima prova speciale, ha detto di averci creduto fino alla fine: "Siamo stati sempre lì e così è arrivato il successo".

Longo ha aggiunto: "Ieri c'era un po' di pressione e abbiamo lasciato qualche secondo, Oggi Danilo è riuscito a gestire meglio e con una scelta di mescola appropriata sull'ultima prova abbiamo potuto affrontarla con più tranquillità rispetto ai nostri antagonisti".



