Da svedese Soundtrack Your Brand colonne sonore per dealer

La musica di sottofondo che anima negozi, centri commerciali e show-room di moda e di design è una realtà consolidata da tempo ed è logico che uno dei maggiori player mondiali del settore, la svedese Soundtrack Your Brand si stia ora interessando al mondo delle concessionarie auto, fino ad oggi rimaste 'silenziose'.

Negli Stati Uniti Soundtrack Your Brand ha avviato una sperimentazione presso dealer selezionati, non solo per valutare e calibrare il tipo di musica per queste attività ma anche per misurare i risultati che si possono ottenere nei processi di vendita con la colonna sonora.

Brani trasmessi nel modo corretto e inseriti in compilation preparate ad hoc - ha detto al magazine americano WardsAuto Ola Sars, ceo di Soundtrack Your Brand - migliorano l'esperienza dei clienti e i comportamenti di acquisto. Crede nel valore psicologico della musica di sottofondo e nel modo in cui influenza l'esperienza dei clienti in negozio".

Ed ha rafforzato questo concetto citando i risultati del sondaggio di MRC Data, fornitore di analisi per il mondo della musica e i consumatori. Dall'ultimo rapporto risulta che il 39% dei clienti statunitensi pensa che la musica giusta influenzi il business presso un punto vendita.

Che il 54,9% ha soggiornato più a lungo in una sede di attività commerciale proprio per effetto della musica e che Il 41% si dichiara propenso a spendere più tempo e denaro in un punto vendita se si gode la musica.

"Si tratta di suonare la musica giusta al momento giusto e nel posto giusto", dice Sars citando alcuni brani che potrebbero non stimolare i visitatori del dealer ad acquistare un'auto. I generi musicali di sottofondo nella concessionaria variano da negozio a negozio, da regione a regione.

Per Sars "quello che viene trasmesso la sera in una concessionaria Volkswagen a New York deve essere diverso da quello che si ascolta nel pomeriggio da un dealer di Chicago. E dipende anche dalla marca automobilistica".

Una osservazione confermata da Stephanie Skinner, responsabile marketing di LaFontaine Automotive Group con sede nel Michigan che gestisce 35 show-room. "Il tipo di musica che facciamo ascoltare varia a seconda del marchio e del luogo - ha detto - Le playlist del nostro negozio Ford a Birch Run, 140 km a nord di Detroit, differiscono da quelle della concessionaria Ford di LaFontaine a Lansing, la capitale del Michigan 145 km a nord-ovest di Detroit". I generi più popolari della musica in streaming nelle concessionarie Usa sono l'easy listening, il country e il pop."Si chiama musica di sottofondo per un motivo - dice Sars - È atmosfera. Deve mettere i clienti nell'umore giusto ma non prendere il sopravvento".

