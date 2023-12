Peugeot E-2008 promuove e supporta la street art a Milano

Nell'ambito della campagna di lancio in Italia creata da Omnicom for Peugeot Engine (OPEn) e pianificata da Starcom il nuovo suv elettrico Peugeot E-2008 è diventato un murale di grandi dimensioni sui Navigli a Milano. È stato realizzato grazie al mood astratto di Erics One, il noto street artist cubista italiano che era già stato protagonista del Catwalk Lounge Party - Live Custom della Citroen Ds3 nella celebre via Montenapoleone a Milano.

Protagonista di una campagna media omnicanale di grande impatto, portata on air da Starcom il nuovo suv E-2008 continuerà a farsi ammirare fino alla fine dell'anno coinvolgendo i principali broadcaster, sia sulla Tv lineare che sulla ConnectedTv, e i principali canali digitali. Quella del murale milanese è stata - si legge nella nota - "una scelta non convenzionale e impattante per parlare anche alle nuove generazioni con uno stile fresco e leggero".

Il disegno del murale, con il nuovo suv elettrico del Leone al centro, riprende e combina elementi mutuati dell'iconografia tipica della metropoli (come i flash e i palazzi), raffigurata "con le sembianze di una città del futuro, i cui fondamenti sono armonia ed eco-sostenibilità, simboleggiata dalla pala eolica e da elementi naturali che richiamano il legame fra l'uomo e il mondo della natura".

Nell'opera di grande formato - realizzato con vernici dalla tecnologia Airlite, l'eco vernice in grado di abbattere l'88% degli inquinanti atmosferici - si scopre anche la stilizzazione di anche un leone, che richiama non solo il brand Peugeot ma anche il nobile animo di chi sceglie una vita sostenibile per proteggere l'ambiente. Le nuvole, infine, avvolgono la composizione introducendo una dimensione di altezza e rarefazione che fa da contraltare a quella della strada e della città.

Il lancio sul mercato del Il nuovo suv elettrico E-2008, compatto ma agile e grintoso, è stata l'occasione per il costruttore francese di impegnarsi in un'iniziativa di valorizzazione urbana, che corrisponde perfettamente con lo spirito e i valori di questo modello.

Peugeot E-2008 100% elettrico è infatti dedicato a coloro che scelgono la loro strada con stile e individualità - con allure - ma sempre prestando attenzione all'ambiente e al futuro. Lo dimostra anche l'attenzione che la Casa del Leone ha dedicato all'accessibilità da parte dei clienti.

Per il nuovo suv 2008 Peugeot è stata infatti ideata una una formula finanziaria che prevede una rata di 199 euro al mese, identica per tutte le alimentazioni disponibili sul modello cioè benzina, gasolio e 100% elettrica.

In questo modo è possibile scegliere il sistema di propulsione più adatto in funzione delle proprie necessità di mobilità, senza variare l'importo versato mensilmente. In particolare, per la versione E-2008 elettrica l'offerta si basa sull'innovativo leasing finanziario Peugeot e-GO - disponibile anche per altri modelli della gamma - che include nel canone mensile anche la Easy Wallbox per la ricarica domestica.



